Yıldız Holding, sanat koleksiyonundaki nadide eserleri toplumla buluşturmaya devam ediyor

Serginin açılış konuşmasını yapanYıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, 'Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışıyla Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserleri toplumla buluşturmayı önemsiyoruz. Koleksiyonumuzdaki birbirinden kıymetli hilyeleri “Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” kitabında bir araya getirdik. Kitapta yer alan eserlerden oluşan bir seçkiyi de Çamlıca Kampüsümüzde ziyarete açtık.Sevgili Peygamberimizin(s.a.v)güzel ahlakı, örnek davranışları hilyeler üzerinden daha fazla görülsün veokunsun istedik. Hattatlarımızın kaleminden farklı asırlarda yazılmış, tezhipçilerimizin göz nuruyla bezenmiş bu kıymetli eserleri yakından görmeleri için tüm sanatseverleri sergimize davet ediyoruz” dedi.

“Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler”

Yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören tarafından 10 ay süren titiz bir çalışmanın ardından yayına hazırlanan“Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” kitabında; Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Bakkal Arif Efendi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın yanı sıra günümüz hattatlarından Savaş Çevik, Hüseyin Öksüz, Fuat Başar, Süleyman Berk, Ferhat Kurlu, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Abdi, AryFâris Kader, ZeyadHayder Abdullah el-Mühendisve İsmail Öztürk’ün de yer aldığı 35 sanatçınınkaleminden 47 hilye-i şerifeyer alıyor.

“Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” kitabında yer alan eserlerden oluşan seçki ise randevu alınarak, 09.00-17.00 saatleri arasında Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’nde ücretsiz ziyaret edilebilecek. Sergi, 28 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.