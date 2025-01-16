Askon Design Center, 70 ülkede son tüketiciye ulaşıyor

AHMET USMAN / DENİZLİ

Askon Design Center, yaklaşık 7 yıl önce adım attığı dekoratif metal ve cam eşya pazarında bugün itibariyle 70’ten fazla ülkeye ihracat yapar konuma geldi. Firma, ihracatının tamamını son kullanıcılara gerçekleştiriyor.

Demir çelik sektöründe 1932’den beri faaliyet gösterdiklerini belirten Askon Demir & Mechanics & Design Center Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, “2024 yılı başında bünyemizde departman bazlı yürüttüğümüz farklı iş kollarını Askon Design Center ve Askon Mechanics olmak üzere iki yeni şirket çatısı altında organize ettik. Kaynaklı imalat yapan Askon Mechanics, farklı sektörlere yönelik komponentler üretiyor. Askon Design Center’da tüm süreci uçtan uca kendi içimizde yönettiğimiz bir yapıyla tüm dünyaya ürünlerimizi gönderiyoruz. Çeliğin merkezde olduğu cam ve ahşap gibi malzemelerle de bütünleşen iç ve dış ortam dekorasyon ürünlerimiz 6 kıtada ev, ofis, otel, hastane, okul gibi farklı iş yeri mekanlarında ve bahçelerde yer almaya başladı” diye konuştu.

Dekoratif ürünlerin imalatına tek marka ile ve metal duvar objeleriyle başladıklarını, zamanla marka sayılarının 5’e çıktığını ve ürün gamını da çeşitlendirdiklerini vurgulayan Konyalıoğlu, “Geçen yıl itibarıyla da bütçesi, personeli, makine parkıyla kendi ayakları üzerinde duran ayrı bir firma haline geldi. Bangladeş’ten ABD’ye kadar 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürünlerimizin büyük çoğunluğu doğrudan son tüketiciye gidiyor. ABD’ye tek parçalık bir siparişi 5-6 gün içinde teslim edebiliyoruz. Hedefimiz bu süreyi 72 saate indirmek. Bu doğrultuda 3 yıl önce Florida’da depo kurduk, bir yıldır da kendi ekibimizle orada hizmet veriyoruz” dedi.

“Her ülkenin sosyal, kültürel dinamiklerini bilmek zorundayız”

70 ülkeye ihracat yapıyor olmanın avantajları yanında zorluklarının da bulunduğunu dile getiren Konyalıoğlu, şunları söyledi: “En büyük avantajı pazarın genişliği. Zorluklarının başında ise her pazarın farklı dinamiklerinin olması geliyor. Bahreyn’in beklentisiyle Avustralya’nın beklentisi çok farklı. Her ülkenin kendi değerlerini, sosyolojik, psikolojik ve kültürel unsurlarını bilmek zorundasınız. Bu, bizde yeni bir kas gücü oluşturdu. Girdiğimiz ülkelerin hikayesini, kurucusunu, kurtuluş gününü, bayramlarını biliyoruz. Dijital pazarlama yapan arkadaşlarımızın hem teknolojik yönleri, hem de kültürel tarafları çok kuvvetleniyor.”

2024’te satış performanslarının önceki yıla oranla bir miktar gerilediğini belirten Okan Konyalıoğlu, “En büyük pazarımız olan ABD’de satın alma alışkanlıkları değişiyor. Bunu 2024 Kasım ayında Kara Cuma’da net bir şekilde fark ettik. Avrupa’daki durgunluk herkesin malumu. Zor bir yılı geride bıraktık. Askon Demir Çelik olarak e-ticareti de e-ihracat odaklı büyütmeye çalışıyoruz. Bunu milli bir misyon olarak da önceliklerimiz arasına aldık. Bu sene beklentimiz pozitif ama karlılık konusunda sıkıntıların süreceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Barış Karamil: “Yapay zekadan her alanda faydalanıyoruz”

Türkiye’de e-ticaretin yaygın olduğunu, ancak e-ihracatın henüz gelişim sürecinde bulunduğunu belirten Askon Design Center Marka Müdürü Barış Karamil, “Bu alanda Türkiye’nin önde gelen firmalarından biriyiz. Tüm ürünlerimizi doğrudan son tüketiciye ulaştırıyoruz. Artepera, Wall Art İstanbul, Atatürk Hediyelik, Oobje ve Glacida olmak üzere beş markamızın her biri farklı bir kişiliği temsil ediyor ve her birinin söylemi, dili, görsel tasarımı ve reklam stratejisi farklı. Bu nedenle markalarımızı birleştirmiyoruz” diye konuştu.

Ürünün tasarımından tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte tasarım, üretim, görsel iletişim, dijital reklamların yönetimi ve satış sonrası müşteri ilişkileri gibi tüm operasyonları kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerini anlatan Karamil, “E-ticarette en önemli unsur dijital reklamcılık. Şu an 15 ülkede dijital kampanyalar yürütüyor ve 70 ülkeye e-ihracat yapıyoruz.

Tasarım ve üretim becerimizle, 100 yıla yaklaşan iş kültürümüz ve tecrübemiz sayesinde kişiselleştirilmiş ürünler konusunda da oldukça iddialıyız. Müşterilerimizin özel taleplerini karşılamak için de hizmet sunuyoruz. Son dönemde tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerinde yapay zeka teknolojisini aktif şekilde kullanıyoruz. Müşteri ilişkileri yönetiminin bir kısmını yapay zekanın desteğiyle yürütüyoruz ve bu alandaki yenilikleri süreçlerimize entegre etmek için sürekli çalışıyoruz. Yapay zekayı operasyonlarımızın tamamında daha etkin kullanabilmek adına özel bir ekiple Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.