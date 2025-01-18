  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor!
Takip Et

Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor!
Takip Et

Meteorolojinden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İstanbul’da belediyelerle ilgili kritik zirve! CHP'nin yol haritası belli olduİstanbul’da belediyelerle ilgili kritik zirve! CHP'nin yol haritası belli olduGündem

 

Bakan Göktaş duyurdu: 15 bin 30 çift Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduBakan Göktaş duyurdu: 15 bin 30 çift Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduGündem

 

Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu: Adalet kavgamız devam edecek
Kemal Kılıçdaroğlu: Adalet kavgamız devam edecek
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjiye sahip olmak zorunda
Bayraktar: Türkiye nükleer enerjiye sahip olmak zorunda
İstanbul’da belediyelerle ilgili kritik zirve! CHP'nin yol haritası belli oldu
İstanbul’da belediyelerle ilgili kritik zirve! CHP'nin yol haritası belli oldu
Bakan Göktaş duyurdu: 15 bin 30 çift Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu
Bakan Göktaş duyurdu: 15 bin 30 çift Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah bırakma çağrısına uymazlarsa operasyonla meseleyi çözeriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah bırakma çağrısına uymazlarsa operasyonla meseleyi çözeriz
İstanbul’da sahte alkol soruşturmasında tutuklu sayısı 11’e yükseldi
İstanbul’da sahte alkol soruşturmasında tutuklu sayısı 11’e yükseldi