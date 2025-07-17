CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim olacağı kesin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın kanalına konuk oldu.

"CHP uzun bir süre DEM Parti ile iş birliği yaptığı için terörle iş birliği yapmakla suçlandı. Bugün geldiğimiz Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti ile iş birliği iktidar tarafında. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Özel, "Her bir milletvekilinin arkasında 100 bin civarında oy var. DEM Parti'nin 6 milyon oyu oluyor. Biz seçmene saygıdan kimseyi ötekileştirmedik, şeytanlaştırmadık. DEM'lenmek, terörle iş birliği yapmakla suçladılar durdular. AK Parti ve MHP'nin düşman olmadan siyaset yapamama gibi bir sorunları var" yanıtını verdi.

"Beşinci kez de kendisini yeneceğini ve iktidarı kaybedeceğini biliyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçime kapıları kapatsa da muhalefetin ısrarı sürüyor. Özel erken seçim çağrılarını yineleyerek şöyle devam etti:

"Kötü olmaya hakkımız yok. Herkes yüzünü CHP'ye dönmüşken bizim kötü olmaya, yorulmaya hakkımız yok. Ondan iyiyim.

Kendisini daha önce dört kez yenmiş olan birisinin beşinci kez de kendisini yeneceğini ve iktidarı kaybedeceğini biliyor. Buna karşı onunla yarışmaya cesareti ve takati olmadığı için aday olma imkanını elinden almaya çalışılıyor. Bunun için akla gelen her şeyi yapıyor.

"Erken seçim olacağı kesin"

Erken seçim olacağı kesin. Yeniden aday olmak istiyor, bunun için anayasa değiştirmeyi teklif ediyor. Anayasa değişimi gündemi var sürekli çünkü adaylığının önünü açmak istiyor. Anayasa'ya uymayan biriyle Anayasa yapamayız.

Bizim niyetimiz 2027'ye kalmadan 2025'te bilemediniz 2026'nın ilk altı ayının içinde erken seçimi yaparak birçok sorundan ülkeyi kurtarmak. Ülke bir felaketin eşiğinde.

Bu ülkede insanların yüzde 95’i Atatürk’ü seviyor. Atatürk’ün vasiyeti var: Gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçeceksin. Bu vasiyete hürmetsizlik edenler, Abdülhamid’in vasiyetlerini okuyanlar başka işlerle meşguller.

Erken seçime kendimiz bir an önce iktidara gelmek için istemiyoruz, milletin derdi tasası bitsin. Telafi edemeyeceğimiz hasarlar oluşuyor ülkede. Yakalayamayacak kadar geride kalıyoruz dünyadan. Kaybedecek bir günümüz yok."