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Minguzzi cinayeti davasında 4. duruşma: Bilirkişi raporu sunulacak

Kadıköy'deki bit pazarında 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın 4. duruşması bugün görülecek. 5 tanığın dinleneceği duruşmada bilirkişi raporunun sunulması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Minguzzi cinayeti davasında 4. duruşma: Bilirkişi raporu sunulacak
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Kadıköy'deki Pazar yerinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması bugün görülecek.

Davada sanık sayısı 4'e yükseldi

Daha önce 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 20 Haziran'daki üçüncü duruşmada dinlenen 7 tanıktan ikisinin daha sanık olarak dosyaya eklenmesine karar verildi. Böylece davada sanık sayısı 4'e yükseldi.

Bilirkişi raporu mahkemeye sunulacak

Önceki duruşmada reddi hakim talebi nedeniyle eski heyet dosyadan çekildi. Bugün yeni heyetin atanması planlanıyor. Duruşmada mahkeme, kalan tanıkları dinleyecek. Ayrıca, ikinci duruşmada detaylandırılması istenen ancak üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulması bekleniyor. 

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