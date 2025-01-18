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İstanbul’da belediyelerle ilgili kritik zirve! CHP'nin yol haritası belli oldu

CHP, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleriyle ilgili süreç ile ilgili kapalı grup toplantısı yaptı. Açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin yol haritasını açıkladı. Başarır, “Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak. Bir miting değil birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç iktidarı devralma süreci olacak" dedi.

Haber Merkezi
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İstanbul’da belediyelerle ilgili kritik zirve! CHP'nin yol haritası belli oldu
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Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri ile ilgili soruşturma ve belediye başkanlarının tutuklanması süreci ile ilgili CHP’de kapalı grup toplantısı yapıldı. CHP TBMM grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, partinin İstanbul İl Başkanlığında toplandı.

“Daha sert, daha önemli adımlar atacağız”

Toplantı sonrası açıklama yapan Başarır, çok verimli geçen toplantıda milletvekillerinin Beşiktaş ve Esenyurt sürecine dair fikirlerini aldıklarını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleriyle ilgili yaşanan sürece ilişkin, "Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç iktidarı devralma süreci olacak" dedi.

“Hukuksuzluk ve baskı devam ediyor”

Başarır, zor günlerden geçtiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ta yaşananları hepimiz gördük. Gözaltı işlemlerinden tutuklama kararına kadar tam bir hukuksuzluğu yaşadık ama hukuksuzluk ve baskı devam ediyor. Önce bir cezaevi, sonra Paşakapısı Cezaevi. Paşakapısı Cezaevi'nde odası değiştiriliyor. Gece saatlerinde belediye başkanımız tam uyuyacakken, 'Vazgeçtik buradan da sizi Silivri'ye götürüyoruz.' diyorlar. Bakın, Metris, Paşakapısı, Silivri. Türkiye'de bunu yaşayan başka bir yurttaşımız yok, bırakın belediye başkanını. Cezaevleri Adalet Bakanlığına bağlı. Bu durumda utanç duyuyoruz bundan. Bu yaşadıklarımızdan gerçekten üzgünüz, Türkiye üzgün."

Başarır: Bu süreç iktidarı devralma süreci olacak

Toplantıda bazı kararlar aldıklarını dile getiren Başarır, "Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç iktidarı devralma süreci olacak." dedi. 

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