Özgür Özel'den 'turp' yanıtı: Savaş ilan edilen taraf ne yapıyorsa onu yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onlar da çok iyi biliyor, turpların büyüğü heybede. Telaşlarının paniklerinin sebebi de bu hakikattir. Saldırmaktan vazgeçin" açıklamaları sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi.

Özgür Özel, "Artık bundan sonra savaş ilan edilen taraf ne yapıyorsa onu yapacağız" dedi.

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Artık bundan sonra savaş ilan edilen taraf ne yapıyorsa onu yapacağız. Bundan sonrak süreçte Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşenleri bizden gördükleri cevaptan, aldıkları yanıttan memnun olmayacaklar.

"2025 yılında o sandık bu milletin önüne gelecek"

2025 yılı içinde o sandık bu milletin önüne gelecek. Bu yaptıklarının hesabını millete verecekler. Verdikleri kanunsuz emirlerin hesabını günü geldiğinde adalete de verecekler. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da bunların hesabını verecekler.

"Elbette bir seçimden sonra gidecekler"

Bir eylemlilik halinden bahsetmiyorum. Bir protesto sürecinden bahsetmiyorum. İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bundan sonra 'seçimlere hazırlansınlar' demiyorum. Elbette bir seçimden sonra gidecekler. Ama iktidarı devretmeye hazırlansınlar. Bu memleket onların insafına terk edilemeyecek kadar kutsaldır.

"Turpun büyüğü heybede ne demek?"

Bu ülkenin insanları, bu insanların onurları, şerefleri ve haysiyetleri, bundan sonra onların kontrolünde olacakbir yargının insafına terk edilemez. Turpun büyüğü heybede demiş. Bunu ben mi açayım.

Dün benim başkanım tutuklandı. Daha büyük şeyler olduğunu söylüyor. Ne var bilmediğimiz? Bu devlet devlet gibi işlemiyor demektir bu. Bu da suç. İstihbarat varsa, suç varsa ve saklanıyorsa bu da suç. Tüm seçilmişlerimiz burada, bir süreç yönetimiyle bir karar alınacak.

"Koltuklarında oturtmak bu ülkeye kötülüktür"

Bir miting ya da yürüyüşten bahsetmiyorum, iktidarın devralınması sürecinden bahsediyorum. İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bunları daha fazla koltuklarında oturtmak bu ülkeye kötülüktür."