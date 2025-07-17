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Tekirdağ Şarköy'de iki gün önce çıkan orman yangını kısmen kontrol altında

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Tekirdağ Şarköy'de iki gün önce çıkan orman yangını kısmen kontrol altında
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İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede iki gün  geride kaldı.

15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Öte yandan, yangında zarar gören ormanlık alan dron ile görüntülendi.

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