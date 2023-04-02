Netanyahu'dan terörizm açıklaması: Ağır bedel ödetiyoruz

Hükümetinin haftalık kabine toplantısının açılışında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin yol açtığı iç tartışmanın, "düşmanlara karşı, ne zaman ve nerede olursa olsun, harekete geçmek için" İsrail'in güç ve becerisini zedelemeyeceğini savundu.

Netanyahu, Suriye'de İsrail'in gerçekleştirdiği iddia edilen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 subayın öldüğü saldırıya değinmeden "İsrail'in sınırlarının ötesinde terörizmi destekleyen devletlere ağır bedel ödetiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Suriye'deki saldırısında iki subayının öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'de tepkiler nedeniyle ertelenen yargı düzenlemesinde "uzlaşı amacıyla diyalog sürecinde olduklarını" ifade eden Netanyahu, yakında başlayacak Yahudilerin "Hamursuz Bayramı"nı tebrik etti.

Savunma Bakanı'yla ilgili belirsizlik devam ediyor

Öte yandan İsrail basınındaki haberlerde, Netanyahu'nun yargı düzenlemesine karşı çıktığı için geçen hafta görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın durumunun belirsizliğine dikkati çekildi.

Netanyahu'nun görevden aldığını duyurmasına rağmen resmi işlem yapmadığı Gallant'ın bu haftaki kabine toplantısına katılacağı belirtiliyor.

İsrail Savunma Bakanlığı ve ordudan üst düzey yetkililer, "Netanyahu'nun Gallant'ın durumunu belirsiz bıraktığı pozisyonun sağlıklı olmadığını" Başbakan'ın Savuma Bakanı ile geçen hafta yapması gereken toplantıları da iptal ettiğini kaydetti.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırması ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan düzenlemeyi 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

On binlerce İsrailli, başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Ra’anana ve Netanya gibi kentlerdeki hükümetin yargı düzenlemesi ve politikalarına karşı protesto gösterileri gerçekleştirmişti. Hükümet karşıtı kitlesel protestolar, düzenlemenin ertelendiğine dair açıklamaya rağmen bazı günlerde tekrarlanıyor.