NY Times: Demokrat Parti'de "Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiği" düşüncesi hakim

Gazeteye konuşan ve isimlerinin yayımlanmasını istemeyen kaynaklar, dün internet üzerinden yapılan toplantıda, Demokratlar arasında "Biden'ın yaşı ve tekrar seçilebilme olasılığına yönelik endişelerin" görüşüldüğünü belirtti. Toplantıda bulunan kaynaklar, Demokrat Partili Kongre üyesi Hakeem Jeffries tarafından düzenlenen oturumda, partinin "Beyaz Saray'ı elinde tutma ve Kongre'deki üstünlüğünü korumak" için başkan adayının değişimi konusunda "yaygın bir kanaat" ortaya çıktığını kaydetti.

Biden'ın "kesinlikle başkanlık yarışından çekilmesi" yönünde kanaat belirtenler arasında ABD Temsilciler Meclisi'nde çeşitli komisyonlara başkanlık yapan üst düzey Demokrat isimlerin de yer aldığını aktaran kaynaklar, bazı Kongre üyelerinin ise Biden'a desteklerini dile getirdiğini ifade etti.

Demokrat yetkililer, Biden'a destek vermeye devam edenler arasında da "Başkan'ın yarışı kazanması için daha çok çaba göstermesi gerektiği" düşüncesinin hakim olduğunu belirtti. Ayrıca Jeffries tarafından düzenlenen toplantının dahi, parti içinde yaşanan "panik ortamının" bir göstergesi olduğu ifade edildi.

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Joe Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaparak, bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.