Ukrayna’nın Türk yapımı ilk korveti deniz kabul testlerine başladı

Türkiye merkezli Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) şirketi tarafından yürütülen ve nihai aşamada 4 korvetin inşasını içeren Ukrayna MİLGEM Projesi‘nin ilk gemisi olan Hetman Ivan Mazepa (F-211) deniz testlerine başladı.

Kritik bir adım

Hetman Ivan Mazepa korvetinin denize kabul testleri, geminin tüm sistemlerinin ve performansının detaylı bir şekilde incelenmesini kapsıyor. Bu testler, geminin operasyonel kapasitesini değerlendirmek için kritik bir adım olarak kabul ediliyor.

Modern sensörler ve silah sistemleri ile donatılmış olan korvet, ile Ukrayna, denizdeki savunma kabiliyetlerini arttırmayı hedefliyor.

Korvette ASELSAN üretimi GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'de var

Korvette, ASELSAN üretimi 35mm GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi bulunuyor. Hetman Ivan Mazepa’da bulunan diğer ASELSAN ürünleri arasında, geminin iskele ve sancak taraflarına monte edilmiş olan STAMP 12.7mm uzaktan komutalı silah sistemleri yer alıyor.

Korvetin bu yıl teslim edilmesi bekleniyor

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksiy Neizhpapa, korvetin 2024 yılında Ukrayna filosuna katılacağını belirtmişti. Korvetin kaptanı Volodymyr Uglinskyi’ye göre, Haziran ayının başında geminin tamamlanma oranı %70 seviyesindeydi.

Volodymyr Uglinskyi, Ukrayna Donanması’nın gelecekteki amiral gemisinin, planlanan tarihten önce inşa edildiğini vurguladı.

Hetman Ivan Mazepa’nın denize kabul testlerinin başarıyla tamamlanması durumunda, bu korvetin Ukrayna Donanması’na önemli katkılar sunması bekleniyor.