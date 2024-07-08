Güney Kore ile Peru arasında FA-50 için anlaşma imzalandı

Peru Savunma Bakanlığı ile Güney Kore arasında FA-50 hafif taarruz uçağına yönelik kritik bir anlaşma imzalandı. Bu bağlamda iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre FA-50 uçağının 250 parçası Peru içerisinde üretilmesi planlanıyor.

Peru Savunma Bakanlığı X’te yaptığı paylaşımda, “Başkan Dina Boluarte, Bakan Walter Astudillo ile birlikte SEMAN Peru ile Korea Aerospace Industries (KAI) arasında ülkemizin FA-50 uçağı için havacılık parçaları üretmesine olanak sağlayacak ticari bir anlaşmanın imzalanmasına öncülük etti. Anlaşma ile birlikte savunma sanayini güçlendiriyoruz! Bu anlaşmanın imzalanmasıyla SEMAN Perú de la, 250 havacılık parçası üreterek devlet şirketini yüksek üretim ve teknoloji standartlarına sahip bir üretim hizmet sağlayıcısına dönüştürecek. Bu anlaşma, havacılık parçalarının üretimi ve imalatına yönelik aeroteknik kapasitelerini geliştirerek Peru Bakım Servisi’nin (SEMAN PERÚ SAC) ekonomik ve itibar değerinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.” ifadeleri yer aldı. Bununla birlikte Güney Kore merkezli savunma sanayii araştırmacısı Mason’a göre Peru’nun FA-50 uçaklarını tedarik etmesi ve 4.5. nesil savaş uçağı projesi olan KF-21 savaş uçağı programına katılması da muhtemel.

Güney Kore’den tek kişilik FA-50 savaş uçağı projesi

Korea Aerospace Industries (KAI), tekliflerini çeşitlendirmek ve pazar payını artırmak amacıyla FA-50 savaş uçağının tek koltuklu versiyonunu geliştirme planlarını Mart 2024’te açıklamıştı. Duyuru, yönetim kurulunun bu projelere toplam 90.9 milyar won (yaklaşık 68.8 milyon dolar) yatırımı onaylamasının ardından geldi.

Air Recognition tarafından yapılan habere göre bu hamle, şirketin FA-50 savaş uçaklarını Polonya ve Malezya’ya ihraç etmesi ve ülkenin ilk yerli süpersonik savaş uçağı olan KF-21’in geliştirilmesi gibi son zamanlardaki başarılarının ardından geldi. KAI, 2023 yılında satışlarında önemli bir artış olduğunu ve bir önceki yıla göre %37 artışla 3.8 trilyon wona (yaklaşık 2.88 milyar dolar) ulaştığını bildirmişti. KAI, küresel çok amaçlı savaş uçağı pazarında artan talebe yanıt vermek üzere FA-50’nin tek koltuklu versiyonunu geliştirmek için 35.6 milyar won (yaklaşık 27 milyon dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Şirket şu ana kadar tamamı iki koltuklu olan 138 adet FA-50 ihraç etti ve tek koltuklu versiyona yönelik talebi kabul etti.