Tüm gözler İran ve İsrail'in üstünde: Misilleme her an olabilir!

Bugün tüm dünyanın gözü kulağı, Orta Doğu'dan gelebilecek bir "savaş" haberinde. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, "İran'ın İsrail'in kuzeyinde ya da güneyinde de 24-48 saat içinde saldırı düzenleyebileceğini" ve İsrail'in de buna karşı hazırlık yaptığını yazmıştı. Gazeteye konuşan İran yönetimine yakın bir kaynak, saldırı planlarının tartışılmasına rağmen, henüz nihai bir karara varılmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e yönelik İran'ın misillemesinin "her an" olabileceğini bildirdi.

ABD merkezli Axios gazetesine konuşan yetkililer ise ABD'nin olası İran-İsrail savaşına dahil olması durumunda İran tarafından vurulacağını bildirdi.

İsrail ve İran arasında neler oluyor?

İran ve İsrail arasındaki gerilim 1 Nisan tarihinde İsrail'in Suriye'deki İran büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluğunu bombalamasıyla tavan yapmıştı.

"İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail, Şam'daki saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ancak genel kanı hava saldırısını İsrail'in düzenlediği yönünde. İran saldırı sonrası misillemede bulunacağını açıklamıştı."

İsrail olası bir saldırıda karşılık verecek

İsrail basını, İran'ın misillemesine yönelik endişelerin bulunduğunu ve İsrail'in karşılık vermek üzere İran içindeki hedeflere saldıracağını yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle olası İran saldırısı konusunda istişarelere başladığını bildirdi.

İsrail ordusunda "zorunlu ve yedek asker olarak görev yapan personelin yurt dışına çıkış yasağı konusundaki kısıtlamaların sıkılaştırıldığı" açıklandı.

İsrail ordusu: İyi hazırlandık

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran’ın İsrail’e yönelik olası saldırısına "iyi hazırlandıklarını" ve her türlü duruma yanıt vereceklerini bildiklerini savundu.

Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın İsrail’i vurma ihtimali nedeniyle yaşanabilecek gerginlikten ötürü bu ülkede yaşayan vatandaşlarına en yakın dış temsilcilikle irtibat kurmaları ve ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle İsrail ile İran arasındaki bölgedeki mevcut gerginliklerin, ani gerilimi tırmandırma tehlikesi barındırdığı belirtildi. "İran’a seyahat edilmemesi uyarısı" yapılan açıklamada "Alman vatandaşlarından İran’ı terk etmeleri" istendi.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Hindistan

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bir sonraki duyuruya kadar vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze ile İsrail'in bazı bölgelerine "muhtemel İran saldırısı" nedeniyle seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.