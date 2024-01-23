Rekor üstüne rekor kırdı: Otomotiv sektörünü bile etkiledi

İngiliz Telegraph'ta yer alan habere göre, motorlu Taşıt Üreticileri ve Satıcıları Derneği'nin (SMMT) verilerinde Birleşik Krallık'ta 2022 yılında 122 olan trafiğe giren pembe renkli araç sayısının, 2023 yılında 210'a yükseldiği ortaya çıktı.

2022'de son 13 yılın en düşüğüydü

Söz konusu değişimin yaklaşık yüzde 72'lik bir artışa denk geldiği ve Barbie'nin çıktığı yıldan bir önceki senede satışların son 13 yılın en düşük seviyesinin görüldüğü aktarıldı.

En çok Porsche satıldı

Geçen yıl pembe rengi en çok rağbet gören araba fiyatı 58 bin sterlinden başlayan Porsche 718 oldu. Bir diğer ingiliz araç alım satım sitesi Auto Trader ise listelenen 257 pembe araçtan 150'sinin Fiat 500 model olduğunu duyurdu.

Avustralyalı ünlü oyuncu Margot Robbie'nin tarafından hayat bulan Barbie, filmde pembe renkli bir Chevrolet C1 Corvette kullanıyordu.

Yönetmenlik koltuğunda Greta Gerwig'in oturduğu ve 2023 Temmuz'da vizyona giren Barbie, dünya çapında 1,5 milyar dolara yakın gişe hasılatı yapmıştı. Christopher Nolan imzalı Oppenheimer da Barbie ile aynı dönemde yayımlanmış, 'Barbenheimer' gişede toplamda 2,5 milyar dolar hasılat yapmıştı.