Oyuncu Christian Oliver 2 kızıyla birlikte uçak kazasında hayatını kaybetti

Tom Cruise ve George Clooney gibi isimlerle birlikte rol aldığı filmlerle tanınan Almanya doğumlu ABD'li oyuncu Christian Oliver, perşembe günü bir Karayip adasının açıklarında geçirdiği uçak kazasında 2 kızıyla birlikte hayatını kaybetti.

Yetkililere göre doğum adı Christian Klepser olan Oliver ve iki kızı, perşembe günü saat öğle 12.10'da Saint Vincent ve Grenadinler'e ait Bequia adasındaki küçük bir havalimanından tek motorlu bir uçakla kalkış yaptı.

Saint Vincent ve Grenadinler polis gücüne göre St. Lucia'ya doğru ilerlemekte olan uçak, kalkıştan kısa süre sonra belirlenemeyen bir sorun yaşadı ve denize düştü. Uçakta olan dört kişinin de cesedine ulaştı; 51 yaşındaki Oliver, 10 ve 12 yaşlarındaki kızları Annik ve Madita Klepser, uçağın pilotu ve sahibi Robert Sachs.

Christian Oliver kimdir?

3 Mart 1972’de Almanya’da doğan Christian Oliver, Cate Blanchett ve George Clooney'yle birlikte 2006’da ‘The Good German’ filminde rol aldı. Oliver ayrıca, 2008’de Tom Cruise ile ‘Valkyrie’ filminde birlikte çalıştı. Oliver, kariyeri boyunca film ve dizilerde rol almanın yanı sıra seslendirme sanatçılığı yaptı.