Pastörize sütte büyük tehlike! Kuş gribi virüsü bulundu

Kuş gribinin ilk kez bu baharın başlarında süt ineği sürülerinde bildirilmesinden sonra, sağlık kurumları virüs ve bakterilerin çiğ veya pastörize edilmemiş süt örneklerinde tespit edildiğini bildirmişti.

Ancak pastörize süt örneklerinde de kuş gribine neden olan H5N1 virüsünün parçaları bulundu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, ticari süt tedarikinin hâlâ güvenli olduğunu vurguladı.

Pastörizasyonun kuş gribi virüsünü etkisiz hale getirmesi ve onu bulaşıcı olmayan bir hale getirmesi bekleniyor.

Cnet'in haberine göre FDA, "Mevcut bilgilere göre pastörizasyonun virüsü etkisiz hale getirmesi muhtemel, ancak sürecin viral parçacıkların varlığını ortadan kaldırması beklenmiyor" dedi.

ABD Tarım Bakanlığı, kuş gribinin yayılmasını engellemek amacıyla eyalet sınırlarını geçen ineklerin test edilmesini gerektiren federal bir emir yayınladı.

Pastörizasyon kuş gribini öldürür mü?

Pastörizasyon, 1860'larda Fransız kimyager Louis Pasteur tarafından icat edilen bir ısıtma işlemi ve o zamandan beri bazen ciddi hastalıklara neden olabilecek zararlı bakterileri ve patojenleri öldürmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bunlar arasında E. coli, Listeria ve Salmonella gibi hastalıklara neden olan bakteriler ve diğer patojenler yer alıyor.

Pastörizasyonun kuş gribine neden olan virüsü de öldürmesi veya etkisiz hale getirmesi bekleniyor; bu nedenle sağlık yetkilileri pastörize süt ürünleri veya ticari süt tedarikinde herhangi bir risk olmadığını söylemeye devam ediyor.