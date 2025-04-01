Polonya'nın bütçe açığı Rusya etkisiyle büyüyor

Polonya İstatistik Dairesinin (GUS) öncü verilerine göre, 2023'te yüzde 5,3 olan bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı 2024'te yüzde 6,6'ya yükseldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken, kapı komşusu Polonya'da endişeler savunmaya daha fazla yatırım yapılmasına sebep oluyor.

Polonya, halihazırda GSYH'sinin yüzde 4,7'si ile NATO'nun en büyük savunma harcaması yapan ülkesi olurken Varşova'nın jetler, roketler ve tanklar için milyarlarca avro harcaması dikkati çekiyor.

Ülkenin bütçe açığı 2021'de GSYH'sinin yüzde 1,7'sine denk gelirken, 2022'de yüzde 3,4’üne yükselmişti.

Ülkenin kamu borcu 2023'te GSYH'sinin yüzde 49,5'ine denk gelirken, geçen yıl GSYH'sinin yüzde 55,3'üne yükseldi.

Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski, X hesabından yaptığı açıklamada, "savunmanın güçlendirilmesi için yapılan harcamaların artırılmasını, düşük KDV gelirlerine yansıdığı için beklenenden daha zayıf tüketimi ve sel felaketi nedeniyle daha fazla harcama yapılmasını" geçen yılki daha fazla bütçe açığının ana nedenleri olarak gösterdi.

Polonya hükümeti bütçe açığının bu yıl GSYH'nin yüzde 5,5'ine denk gelmesini hedefliyor. Polonya'da geçen yılki ve bu yıl hedeflenen bütçe açığının Avrupa Birliği'nin (AB) yüzde 3'lük hedefinin çok üzerinde olması da dikkati çekiyor.