Putin, Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner ile bir araya geldi



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, arasındaki görüşme başkent Moskova'da başladı. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen ABD tarafından hazırlanan barış planı ele alınacak.

Toplantıya Rusya tarafından Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev de katıldı.