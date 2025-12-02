  1. Ekonomim
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna'da barış planını görüşmek üzere bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, arasındaki görüşme başkent Moskova'da başladı. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen ABD tarafından hazırlanan barış planı ele alınacak. Putin, Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner ile bir araya geldi - Resim : 1

Toplantıya Rusya tarafından Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev de katıldı.

