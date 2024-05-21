Reisi'nin yüzüğü enkazda bulundu, enkaza ulaşma anına ait görüntü çıktı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan'da helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Reisi'nin yüzüğü helikopter enkazında bulundu. Yüzüğün kanlı olduğu görüldü.

Enkaza ilk ulaşma anının görüntüleri paylaşıldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazına ilk ulaşma anı görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yaptığı belirtilen helikopterin parçalarının dağılmış olduğu ve cenazelerden bazılarının ise sert iniş nedeniyle enkazın dışında olduğu anlar görülüyor.