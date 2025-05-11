Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Putin görüşmede, Rusya'nın Filistin ile ilişkilere özel önem verdiğini, iki ülke halklarının dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu söyledi.

Putin: Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor

Rus lider, Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşandığını, oradaki durumun kötüye gittiğini ve ateşkes önerisinin boşa çıkarıldığını belirterek, Rusya’nın Filistin halkının dostu olarak onlara yardım ettiğini ve çatışmanın durdurulması için Moskova'nın atabileceği olası ek adımları görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.

Putin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Rusya Filistin ile ilişkilere özel önem veriyor

Rusya, Filistin halkının dostu olarak düzenli bir şekilde yardım sağlamaya çalışıyor.

Yılın başında varılan Gazze ateşkes anlaşması bozuldu ve durum kötüleşmeye devam ediyor.

Filistin-İsrail ihtilafının kalıcıçözümü iki devletli çözüm temelinde mümkün.

Rusya çatışmanın durdurulması için Moskova'nın atabileceği olası ek adımları görüşmeye hazır.

Rus lider ayrıca, Filistin Devlet Başkanı'na Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katıldığı için teşekkür etti.

Abbas: Rusya Filistin devletinin kurulmasını destekliyor

Filistin lideri Abbas ise, başta insani yardım olmak üzere yapılan tüm yardımlar için Putin'e teşekkür ederek Rusya'nın her zaman bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini belirtti.

Filistin'in Gazze Şeridi'nde ateşkes ve insani sorunlara çözüm istediğini vurgulayan Abbas ayrıca, Trump'ın ‘Orta Doğu Rivierası’ planını sunarken önerdiği Filistinlilerin Gazze'den tahliye edilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Abbas’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Filistin, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını ve insani sorunlara çözüm bulunmasını istiyor.

Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den tahliye edilmesi önerisi kabul edilemez.

Gazze Şeridi'nde bir ‘Orta Doğu Rivierası’ yaratılmasına karşıyız.

Amerikalılar ve diğer yabancıların bu bölgede hüküm sürme hakkı yok.

Gazze Şeridi'ndeki durum çok kötü, Rusya'nın yardımı Filistin halkının ruhuna merhem oluyor.

Abbas ayrıca, Rusya’nın uluslararası hukuk temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını her zaman desteklediğini vurguladı.