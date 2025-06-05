3 bin aracı taşıyan gemide yangın paniği! Mürettebat gemiyi terk etti

Asya’dan Kuzey Amerika’ya gitmekte olan bir kargo gemisinde yangın çıktı ve mürettebat Pasifik Okyanusu’nun ortasında gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Binlerce sıfır araç hala geminin içinde mahsur durumda.

Yangın elektrikli araçların olduğu bölümde başladı

26 Mayıs’ta Çin’den Meksika’ya doğru yola çıkan Morning Midas adlı gemide yaklaşık 3.000 araç bulunuyor ve bunların yaklaşık 800’ü elektrikli. 19 günlük yolculuğun sekizinci gününde, 3 Haziran’da gece yarısından hemen sonra güvertelerden birinden dumanların yükseldiği fark edildi. İngiltere merkezli gemi sahibi Zodiac Maritime, yangının geminin elektrikli araçları taşıyan bölümünden kaynaklandığını doğruladı.

Zodiac Maritime'ın açıklamasına göre, mürettebat derhal gemideki yangınla mücadele sistemlerini devreye alarak acil söndürme çalışmalarına başladı, ancak tüm çabalara rağmen yangın kontrol altına alınamadı. ABD sahil güvenliğiyle iletişime geçtikten sonra 22 kişilik mürettebat gemiyi terk etmeye karar verdi. Cankurtaran botuna atlayan çalışanlar, yakındaki bir ticaret gemisi tarafından kurtarıldı. Yangın hala devam ederken, gemide bulunan binlerce aracın durumu bilinmiyor.

Daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı

Donanımhaber'in aktardığına göre bu olay, denizde elektrikli araç taşıyan bir gemide çıkan ilk yangın değil. Üç yıl önce, 4.000 araç taşıyan başka bir gemi Atlantik okyanusunda alevler içinde kalmıştı. Yangın iki hafta boyunca devam etmiş, kurtarılmaya çalışılan gemi nihayetinde Azorlar yakınlarında batmıştı.

O olayda da tüm mürettebat kurtarılmıştı ancak Volkswagen Grubu, sigorta şirketinin 155 milyon dolarlık bir tazminatla karşı karşıya kaldığını açıklamıştı. Lamborghini, kazada kaybolan bir müşterinin arabasını değiştirmek için üretimi durdurulan Aventador'un üretimini yeniden başlatmak zorunda kalmıştı.

Norveçli Havila Kystruten gibi bazı nakliye şirketleri, risk faktörünü çok yüksek bularak artık elektrikli araç taşımayı reddediyor. Ancak elektrikli otomobillerin zamanla pazarın çoğunluğunu oluşturması beklendiğinden, bu araçların bir şekilde dünyanın öbür ucuna taşınması gerekecek. Ve şu anda bunun tek pratik yolu deniz taşımacılığı gibi görünüyor.