Rusya nükleer silah kullanma doktrinini açıkladı: Hangi durumlarda nükleer silah kullanılacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri' belgesini güncelledi.

Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak?

Rusya lideri Putin'in imzaladığı yeni doktrine göre potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer aldı.

Askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek.

Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.

Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.

Rusya, İHA'lar da dahil olmak üzere uzay saldırı silahlarının toplu olarak ateşlendiğine ve Rusya sınırını geçtiğine dair güvenilir bilgi alması halinde nükleer silaha başvuracak.

Belgeye göre nükleer caydırıcılık, potansiyel düşmanın, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda misillemenin kaçınılmaz olduğunu anlamasını sağlamayı amaçlıyor.

Düşmanın Rusya'yı tehdit eden SİHA'lara sahip olması durumunda nükleer caydırıcılık önlemleri uygulanabilir.

Rusya, nükleer silahların nükleer olmayan devletlerin topraklarına konuşlandırılmasını ana askeri tehlike olarak görüyor.

Füze savunma sistemlerinin düşman tarafından uzaya konuşlandırılması askeri tehlike teşkil etmekte olup bunun etkisiz hale getirilmesi Rusya'nın nükleer caydırıcılık önlemleri almasını gerektirebilir. Ayrıca Rusya, nükleer caydırıcılığın tetiklenmesini ve füzeler ile füze savunma sistemlerinin konuşlandırılmasını gerektirebilecek durumları da askeri tehlike olarak görüyor.