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Rusya’da iki tramvay çarpıştı: 109 kişi yaralandı

Rusya'nın Kemerovo kentinde meydana gelen tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişi yaralandı. Kazanın, iki tramvayın çarpışması sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Rusya’da iki tramvay çarpıştı: 109 kişi yaralandı
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Rusya'da meydana gelen tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kemerovo kentinde yolcuların bulunduğu iki tramvay çarpıştı.

Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı

Rusya Sağlık Bakanlığı Müşaviri Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 7’si çocuk 109 kişinin yaralandığını duyurdu. Kuznetsov, 4’ü ağır 19 yaralının hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaştı.

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