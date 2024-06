Macaristan Büyükelçisi açıkladı: Türkiye'ye özel turistik Schengen vizesi hazırlığı yapıyoruz

Takip Et

Macaristan Büyükelçiliği'nin Schengen vizesi verdiği bir Türk vatandaşının pasaportunun arasına "uyarı notu" koyması geçen hafta sosyal medyada çok konuşuldu. Yine geçtiğimiz hafta, 2022 yılı Dünya Capoeira şampiyonu Melis Umay Doğu'nun vize başvurusunun Macaristan Konsolosluğu tarafından 24 Mayıs'ta reddedildiği ortaya çıkmıştı.

Vize ile ilgili yaşanan bu krizler gündem olurken Macaristan'ın Türkiye'ye karşı ayrımcı davrandığı yorumları da sosyal medyada dile getirilmişti.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, tepki çeken uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu not olmazsa, başvuruları reddetmemiz gerekiyor"

NTV'ye konuşan Matis uygulamanın amacını anlattı:

"Amacımız tam olarak emin olmadığımız başvuru sahiplerine vizeyi kurallarına uygun kullanma şansı vermektir. Ankara'da başvuruların yaklaşık yüzde 2'sine vize ile birlikte bu not da verildi. Bu talebi alan her 3 kişiden birisi vizesini doğru kullandığını kanıtladı. Eğer bu not olmazsa, Schengen kuralları gereği bu başvuruları reddetmemiz gerekiyor."

Turistik vize için pilot proje

Vize kolaylığı için çalıştıklarını belirten Matis "Şu an turistik vize başvuru sürecini desteklemek amacıyla bir pilot proje yürütüyoruz. TOBB ile iş adamlarına yönelik genişletilmiş işbirliği anlaşması hazırlığı içerisindeyiz. İnsan kaynağımızı arttırdık, süreçlerimizi kolaylaştırmak için Türk yetkililerle yakın işbirliği içerisindeyiz" diye konuştu.

Umay Doğu açıklaması: Talihsiz ama başkonsolosluğun hatası değil

2022 yılı Dünya Capoeira şampiyonu Melis Umay Doğu'nun vize başvurusunun Macaristan Konsolosluğu tarafından 24 Mayıs'ta reddedilmesi nedeniyle Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılamamasına ilişkin de değerlendirme yapan Matis "Doğu'nun durumu talihsiz bir durum ancak Schengen kuralları gereği gerekli belgelerin gösterilmemesi Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun hatası değildir" dedi.