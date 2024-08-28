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Rusya'dan 92 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak 92 ABD vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'dan 92 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'ya karşı siyaset izlediği ve bazı Rus vatandaşlarına yönelik çeşitli yaptırımlar uyguladığı hatırlatıldı.

Bu nedenle 92 ABD vatandaşının Rusya'ya girişlerinin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişiler arasında askeri yetkililer, şirket yöneticileri, bilim insanları ve gazetecilerin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, yaptırım listesinin güncellenmesine yönelik çalışmalara devam edileceği belirtildi.

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