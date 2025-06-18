Rusya'nın ‘gölge filo’ gemilerine bir darbe daha! Bir ülke daha yaptırım listesine aldı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gemiler yaptırımları delerek ticarete olanak sağlıyor"

Wong, Rusya'nın bu gemileri uluslararası yaptırımları delmek için kullandığını savunarak, gemilerin aldatıcı uygulamalarla Rus petrolü ve diğer yaptırıma tabi malların ticaretine olanak sağladığını ifade etti.

60 gemiye yaptırım uygulama kararı alındı

Avustralya hükümeti, Rusya'nın ‘gölge filosunda’ yer alan 60 gemiye yaptırım uygulama kararı aldı.

Rusya'nın gölge filosundaki 60 gemiyi yaptırım listesine aldıklarını kaydeden Wong, Moskova hükümetini savaşı sonlandırmaya çağırdı.

Wong, bu kararla Avustralya'nın ilk kez Rus "gölge filosuna" yaptırım uyguladığını belirtti.

Rusya'nın petrolü ve malları taşınıyor

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları "gizlice taşımak için" elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli "gölge filo" kurduğu belirtiliyor.

AB onay vermişti

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 20 Mayıs'ta Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunda yer alan 200'e yakın tankeri hedef alan 17. yaptırım paketine onay vermişti.