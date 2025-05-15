Savunma kalkanı güçleniyor! ABD'den Türkiye'ye 300 milyon doları aşan füze satışına onay çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı stratejik anlaşmayı duyurdu. Türkiye'ye füze satışına onay çıktı. Satılacak mühimmat; gelişmiş orta ve kısa menzilli havadan havaya füzeleri kapsıyor.

ABD yönetimi Türkiye'ye değeri 300 milyon doları aşan mühimmat satılacağını açıkladı.

Lojistik ve program destek unsurları sunulacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşler Bürosu, Türkiye'ye havadan havaya füze satışına onay verildiğini duyurdu. Açıklamada gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzeler ile kısa menzilli füzelerin ve bunlara bağlı lojistik ve program destek unsurlarının sunulacağı belirtildi.

Kongre satış konusunda bilgilendirildi

Kongre'nin de satış konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada "Bu satış Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrar için bir güç olmaya devam eden bir NATO Müttefikinin güvenliğini artıracak" denildi.

Füzeler, F-16'lar ve hava görevlerinde kullanılacak

ABD Savunma Bakanlığı açıklamasında da satışın Türkiye'ye kritik bir hava savunma kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi. Havadan havaya füzeler, başta F-16'lar olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabilecek.

"AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder Block II Füzeleri geliyor"

Stratejist Hakan Akbaş sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, satışa ilişkin "AIM-120C-8 Orta Menzilli Gelişmiş Havadan Havaya Füzeler (AMRAAM) geliyor. Yaklaşık 225 milyon dolar değerindeki bu paket, füzelerin yanı sıra ilgili lojistik ve program desteğini içeriyor. AIM-9X Sidewinder Block II Füzeleri ise 79,1 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu satış, füzeleri ve ilgili destek unsurlarını kapsıyor" dedi.

"Marco Rubio’nun Antalya ziyaretine denk geldi"

Akbaş, askeri satış ile ilgili "Bu onaylar 14 Mayıs 2025’te açıklandı ve Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansı, potansiyel satışlara ilişkin olarak Kongre’yi bilgilendirdi. Bu gelişme, Marco Rubio’nun NATO zirvesi için Antalya’yı ziyaretine denk geldi" değerlendirmesinde bulundu.

"Graham F-35 satışı konusunda kilit rol oynayabilir"

Rubio Antalya’dayken, Lindsey Graham’in Suriye ve İsrail ile ilişkiler bağlamında, Ukrayna-Rusya görüşmeleri öncesinde Ankara’ya gelmesi dikkat çekici olduğunu belirten Hakan Akbaş, "Graham, Türkiye’ye yapılacak olası F-35 satışı konusunda kilit rol oynayabilecek bir isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapması da sürpriz olmaz" yorumunu yaptı.