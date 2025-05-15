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NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye barış için büyük bir rol oynuyor

NATO Genel Sekreteri Rutte, İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor, çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip" ifadelerini kaydetti.

Haber Merkezi
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NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye barış için büyük bir rol oynuyor
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Türkiye tüm ilgili taraflarla iyi ilişkilere sahip"

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış görüşmeleriyle ilgili konuştan Rutte, "Türkiye burada önemli, çünkü Türkiye tüm ilgili taraflarla iyi ilişkilere sahip." açıklamasında bulundu.

Görüşmeyle ilgili değerlendirme yapan Rutte, "Açıkçası görüşmelerin akıbeti Rus heyetine bağlı. Bu yüzden önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz. Ama ihtiyatlı bir şekilde iyimserim." ifadelerini kullandı.

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