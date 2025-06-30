Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vize başvurularında önemli bir değişiklik yapacağını duyurdu. Bakanlık, 1 Temmuz 2025 itibarıyla vize başvurusu reddedilen kişilerin karara karşı idari itiraz (remonstrasyon) hakkını kaldıracak. Bu yeni düzenleme, vize başvurularının yoğun olduğu Türkiye gibi ülkelerden başvuru yapanları doğrudan etkileyecek.

Resmi açıklamada, kararın başvuru süreçlerini hızlandırmak, konsolosluk personelinin iş yükünü azaltmak ve bekleme sürelerini kısaltmak amacıyla alındığı vurgulandı.

Başvuru sayısındaki artış nedeniyle işleyiş yavaşladı

Mevcut uygulamada, vizesi reddedilen kişilere kararın gerekçesini öğrenme ve yazılı itirazda bulunma hakkı tanınıyordu. Bu “remonstrasyon” süreci, genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürebiliyor; bazı durumlarda ise kararın yeniden gözden geçirilmesiyle vize verilebiliyordu.

Ancak Almanya, bu uygulamanın özellikle son yıllarda başvuru sayısındaki artış nedeniyle işleyişi yavaşlattığını savunuyor. Dışişleri Bakanlığı, dijitalleşme, işlemlerin merkezileştirilmesi ve vize sistemindeki genel reformlarla birlikte remonstrasyon uygulamasının artık sürdürülemez hale geldiğini ifade etti.

Vizesi reddedilen kişilere iki yol kalıyor

Yeni düzenleme ile birlikte vizesi reddedilen kişilere yalnızca iki yol kalıyor:

- Yeniden başvuru yapmak

- Mahkemeye başvurarak yargı süreci başlatmak

Alman yetkililer, remonstrasyonun yasal bir zorunluluk değil, idari bir kolaylık olduğunu vurgulayarak bu değişikliğin hukuk dışı olmadığını savunuyor. Vize başvurusunun reddedilmesi halinde kişilerin temel haklarının hâlâ korunmakta olduğunun altı çiziliyor.