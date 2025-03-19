Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucevic istifa etti

Sırbistan'da tren kazası sonrası başlayan protestolar istifa getirdi. Protestoların odağı haline gelen Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic görevinden istifa etti.

Yeni hükümetin kurulma sürecini ertelemeyeceğini söyleyen Vucic, şöyle konuşmuştu:

"Eğer yeni bir hükümet kurulmazsa seçimler ilan edilir. Geçici bir hükümet kurulmayacak. En önemli gelişmeler Sırp İlerleme Partisi içinde olacak. Sırbistan zor bir durumda, dışarıdan büyük baskı altında. İstikrarımız ve toplumsal huzurumuz tehdit altında. Önümüzdeki 10 gün içinde seçimlere mi gidileceğine yoksa yeni bir hükümetin mi kurulacağına karar vereceğiz. Hükümet, teknik görev süresinde kararlar almaya devam edecek. 75 gün içinde seçim yapabiliriz, en olası tarih nisan."

Sırbistan'da halkın normal ve güvenilir liderler istediğini dile getiren Vucic, "Siyasi rakiplerini hedef almak için gruplar organize eden politikacılara güvenmiyorum. Devlet sabırlı olabilir ama bu insanların hayatlarını yok etmenize izin vereceğimiz anlamına gelmez." demişti

Vucic, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinde gözaltına alınan 13 kişi hakkında Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak af kararı vereceğini de ifade etti.

Öte yandan, Vucevic'in istifa kararından sonra Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric de görevini bıraktığını açıklamıştı.