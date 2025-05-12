Trump 'ilaç' kararnamesini imzaladı: Tarihi bir adım

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında ülkedeki ilaç fiyatları konusunda "tarihi" bir adım attıklarını söyledi.

Trump, "Ülke tarihimizin en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağım. Daha önce böyle bir kararnamenin imzalandığını sanmıyorum, özellikle sağlık hizmetleri konusunda, bu kadar önemlisi yoktur." dedi.

ABD'deki ilaç fiyatlarının diğer ülkelere kıyasla 5-10 kat yüksek olduğunu ve bunun, milyonlarca Amerikalının hayatını çok olumsuz etkilediğini söyleyen Trump, artık bu duruma son vereceklerini vurguladı.

"Tarihi bir adım"

ABD Başkanı, yapacakları düzenlemelerle ilaç fiyatlarını yüzde 30 ila 80 oranında düşüreceklerini, ilaç firmalarının buna ayak uydurmak durumunda olduğunu ve bunun "tarihi" bir adım olduğunu kaydetti.

Trump, ilaç firmalarının ve diğer aracıların bu sektörden çok fazla para kazandıklarını ve artık bu "gereksiz" ilave masrafların ortadan kaldırılacağını söyledi.

Kennedy: Oligarklara karşı Başkan Trump'tan daha kararlı bir başkan hiç olmadı

Daha sonra söz alan Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Trump'ın ilaç firmalarına karşı güçlü bir duruş sergilediğini dile getirerek "Başkan Trump'ın oligarkların tarafında olduğunu söylüyorlar. Halbuki oligarklara karşı Başkan Trump'tan daha kararlı bir başkan hiç olmadı." dedi.

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz de yaptığı konuşmada, Trump'ın attığı adımın Amerikan halkı için çok değerli olduğunu belirtti.

Öz, konuşmasında, "Bu, tarihimizde ilaç fiyatları ve sağlık hizmetleriyle ilgili alınmış en güçlü kararnamedir. Bunun da tek sebebi, ortaya çıkacak eleştiri ve lobilere karşı durabilecek cesarete sahip bir başkanımızın olmasıdır." ifadelerini kullandı.