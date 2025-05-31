Alman derecelendirme kuruluşundan Türkiye kredi notu açıklaması

Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye ile ilgili inceleme sonucunda herhangi bir derecelendirme işlemi yapılmadığını açıkladı.

Scope'nin Türkiye için kredi notu "durağan" görünüm ile "BB-" seviyesinde bulunuyor.

Açıklamada, küresel ve yerel belirsizliklerin, enflasyonist baskı ve kısıtlayıcı para politikası yatırımcı güvenini ve tüketici talebini olumsuz etkilediğinden, GSYH büyümesinin 2025'te yüzde 3,0 ve 2026'da yüzde 3,2 olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Ancak, iç talep beklenenden daha kademeli bir mali sıkılaştırma ile desteklenebilir. Genel hükümet açığının 2024'teki yüzde 5,2'den ve 2026'daki yüzde 3,6'dan 2025'te GSYH'nın yüzde 4,0'ına düşmesi öngörülüyor. Yetkililer, Orta Vadeli Program'da belirtilen gelir ve gider politikaları ve önlemleri dahil olmak üzere mali disiplini sürdürmeye kararlıdır. Bu önlemler arasında, gayri resmîliği azaltarak vergi tahsilat performansını artırmak, etkisiz vergi istisnalarını, muafiyetlerini ve indirimlerini kaldırmak ve asgari kurumlar vergisi getirmek yer almaktadır. Genel hükümet borç seviyesinin 2030 yılına kadar GSYİH'nın yaklaşık yüzde 25-27'si seviyesinde, emsallerinden daha düşük kalması öngörülüyor." denildi.