Hamas: Ateşkes teklifi kapsamında 10 rehineyi serbest bırakmaya hazırız

BBC'ye konuşan kıdemli bir Hamas yetkilisi, Gazze'de ateşkes ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için ABD'nin sunduğu teklifin taleplerini karşılamadığını söylemiş ve ilerleyen süreçte bir yazılı açıklama yapacaklarını eklemişti.

31 Mayıs'ta gelen yazılı açıklamada ateşkes için gerekli koşullar da şöyle sıralandı: Kalıcı bir ateşkes, İsrail askerlerinin tamamının Gazze'den çekilmesi, ve Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesi.

Açıklamada teklifi mevcut haliyle kabul edip etmediklerine dair net bir ifade yer almadı.

Hamas teklifte değişiklikler istiyor

Reuters ajansına bilgi veren bir Filistinli yetkili ise Hamas'ın teklife yaklaşımının genel olarak pozitif olduğunu fakat bazı değişiklikler talep ettiklerini söyledi.

Hamas Gazze'de hala 58 kişiyi esir tutuyor. Bunların en az 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor.

Bu hafta İsrail basınında çıkan haberlerde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun rehinelerin aileleriyle iletişime geçip, ABD'nin teklifini kabul ettiklerini söylediği yer almıştı. Öte yandan İsrail'den bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.

Beyaz Saray 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İsrail'in, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes planını kabul ettiğini ve Hamas'tan yanıt beklediklerini açıklamıştı.

İsrail 18 Mart'ta ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan iki aylık ateşkesin çökmesinin ardından Gazze'ye yönelik tam ablukayı sürdürme kararı aldı ve Hamas'a karşı askeri operasyonlarına yeniden başladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail ile geçici ateşkesin sona erdiği Mart'tan bu yana Gazze'de 4 bin kişi öldürüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göreyse bu süreçte 600 bin kişi yerinden edildi. 500 bin kişiyse insani yardım eksikliğinden dolayı önümüzdeki aylarda açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya.