Emekli bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başladı
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplam 57.4 milyar lirayı bulan bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs-4 Haziran arasında yapılacağını duyurmuştu.
Işıkhan, paylaşımında "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57.4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Hesaplara ne kadar yatırılacak?
Ramazan Bayramı öncesinde 4 bin lira bayram ikramiyesi alan emeklilere Kurban Bayramı öncesinde de yine 4 bin lira verilecek.