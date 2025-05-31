Emekli bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplam 57.4 milyar lirayı bulan bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs-4 Haziran arasında yapılacağını duyurmuştu.

Işıkhan, paylaşımında "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57.4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Hesaplara ne kadar yatırılacak?

Ramazan Bayramı öncesinde 4 bin lira bayram ikramiyesi alan emeklilere Kurban Bayramı öncesinde de yine 4 bin lira verilecek.