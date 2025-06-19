Öztekin,” İş dünyası dijital ihracatla buluşmalı”

Girişimci iş insanlarının dijitalleşerek global pazardan daha çok pay almaları hedefiyle gerçekleştirilen "İhracatın E-Hali" etkinliğinde söz alan TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur Öztekin, yapılan etkinlikten KOBİ'lerin, girişimcilerin ve dijital ihracatla ilgilenen her kesin fayda sağlayacağını inandığını söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde, iş insanlarının katıldığı "İhracatın E-Hali" etkinliği, TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı ve Yapı Kredi Bankası iş birliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur Öztekin, küresel ticaretin en dinamik alanlarından biri olan e-ihracat konusunu gündeme taşıyarak Samsun iş dünyasını dijital ihracatla buluşturmak istediklerini anlattı.

Genç girişimcileri desteklemeyi görev biliyoruz

Global e-ticaretin geleceğini, ihracat modellerini, lojistikten, ödeme seçeneklerine kadar e-ihracatın tüm boyutlarını alanında uzman isimlerle masaya yatırdıklarını dile getiren Öztekin, şunları söyledi:

"Türkiye'nin kalkınmasında gençlerin rolünü büyütmek amacını benimseyerek, üretimden teknolojiye, ihracattan sosyal girişimciliğe kadar her alanda genç girişimcileri desteklemeyi bir görev biliyoruz. Kurulumuz sadece fikir üreten değil bu fikirleri hayata geçirmek için ter döken, mücadele eden ve üretim kültürünü benimseyen bir kültürü, bir nesli temsil ediyor. Bugüne kadar düzenlediğimiz B2B eşleştirme programlarından sosyal girişimcilik projelerine, şehir dışı iş birliklerinden ilham veren söyleşilere kadar pek çok ses getiren organizasyonlara imza attık. Şimdi de bu etkinlikle birlikte küresel ticaretin en dinamik alanlarından biri olan e-ihracat konusunu gündeme taşıyor, Samsun iş dünyasını dijital ihracatla buluşturuyoruz. KOBİ'lerimizin, girişimcilerimiz ve dijital ihracatla ilgilenen her kesin bu buluşmadan fayda sağlayacağını inanıyoruz. İlham verici bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz."

E-ticaret stratejik bir büyüme aracıdır

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır’da yaptığı konuşmasında, dijitalleşmenin dünya ticaretine yön verdiğini vurguladı. E-ticaretin sunduğu fırsatları değerlendirerek deneyimlerin paylaşılmasını amaçladıklarını anlatan Çakır, "İş dünyamızı dönüşüme daha hızla hazırlamak için bir araya geldik. TSO üyelerimizin dijitalleşme sürecinde destek olmak, global pazarlara hazırlamak rekabet gücünü artırmak adına bu türlü etkinlikleri önemsiyoruz. E-ticaret sadece bir satış kanalı değil, aynı zamanda stratejik bir büyüme aracıdır. Bu dönüşüm doğru strateji altyapı ve iş birliği gerekmektedir. Bugünkü programda bu alanda uzman kurumların değerli temsilcileri bizlerle olacaklar. Konunun finansal perspektif, küresel pazar yeri deneyimi, B2C ihracat vizyonu ve e-ihracat ekosistemini tamamlayıcı aktörleriyle çok kıymetli bilgiler edineceğiz. İnanıyorum ki bu etkinlik yeni iş birlikleri, yeni hedef pazarlara ve bu güçlü bir dijital ihracat geleceğine kapı aralayacaktır. " dedi.

Samsun iş dünyasını dijital ihracatla buluşturduk

Yapı Kredi Bankası KOBİ Bankacılığı Yönetim Başkanı Turan Karadeniz de etkinlikte yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin yeni pazarlara erişimi, marka bilinirliği, pazarlama ve lojistik yönetimi alanlarında ihracatçı firmalara sağladığı avantajları katılımcılara aktardı. Karadeniz, dijital dönüşümün hızla arttığı günümüzde, başarı için e-ticaretin gücünü anlamanın ve verimli kullanmanın kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Yapı Kredi Bankası Dış Ticaret Finansmanı Direktörü Mustafa Değirmenci, "Globalleşen e-ticaret Ekosisteminde Bankaların Rolü", Alibaba.com Türkiye Kanal Müdürü Abdulaziz Kırak, "B2B Dünyasında Sınır Ötesi İhracat", Trendyol Bölge Satış Yöneticisi Mutlu Çevik "Sınırları aşan Perakende: B2C İhracatta Trendyol Deneyimi" ve ile diğer uzmanlar tarafından "e-ihracatta Bütünsel Bakış: Sistem, Strateji, Sevkiyat" konularında sunum yapıldı.





