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Rekabet Kurulu’ndan ‘topla-dağıt karteli’ soruşturması: Vatan Bilgisayar uzlaştı

Rekabet Kurulu’nun rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu için Vatan Bilgisayar’a soruşturma başlatmıştı. Vatan Bilgisayar uzlaşma yoluna giderek 21 milyon lira ceza aldı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu’ndan ‘topla-dağıt karteli’ soruşturması: Vatan Bilgisayar uzlaştı
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Rekabet Kurulu, Vatan Bilgisayar'a uzlaşma sonucunda 21 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurum, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt arasında rekabete aykırı şekilde dolaylı bilgi paylaşımı yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Vatan Bilgisayar hakkında kararını verdi.

Topla-dağıt karteli soruşturması

Yapılan inceleme sonucunda şirketin, rakipleriyle hareket ederek "topla-dağıt karteli"nin bir parçası olduğu ve bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirlendi.

Vatan Bilgisayar anlaşma yolunu tercih etti

Vatan Bilgisayar, soruşturma sürecinde diğer soruşturma tarafları gibi uzlaşma yolunu tercih etti.

Bu kapsamda verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulayan Kurul, şirkete yaklaşık 21 milyon lira ceza verdi ve böylece soruşturma Vatan Bilgisayar bakımından sonlandırıldı.

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