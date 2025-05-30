SPK, Borsa İstanbul’da tedbir sürelerini uzattı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağı, pay geri alım kolaylığı ve kredili işlemlerde esnek özkaynak oranı uygulamalarını 4 Temmuz tarihine kadar uzattı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30 Mayıs 2025 tarihli kurul kararıyla daha önce alınan bazı geçici tedbirlerin süresini uzattı.
Kurul’un 18 Nisan 2025 tarihli ve 2025/24 sayılı bülteni ile duyurduğu 24/733 sayılı kararda belirtilen uygulamaların, 4 Temmuz 2025 seans sonuna kadar geçerli olmasına karar verildi.
Bu kapsamda:
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Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması,
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Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması,
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Kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanması
şeklindeki uygulamalara devam edilecek.
Karar, piyasa istikrarının korunması ve yatırımcı güveninin sürdürülmesi amacıyla alındı.