  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. SPK, Borsa İstanbul’da tedbir sürelerini uzattı
Takip Et

SPK, Borsa İstanbul’da tedbir sürelerini uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağı, pay geri alım kolaylığı ve kredili işlemlerde esnek özkaynak oranı uygulamalarını 4 Temmuz tarihine kadar uzattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SPK, Borsa İstanbul’da tedbir sürelerini uzattı
Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30 Mayıs 2025 tarihli kurul kararıyla daha önce alınan bazı geçici tedbirlerin süresini uzattı.

Kurul’un 18 Nisan 2025 tarihli ve 2025/24 sayılı bülteni ile duyurduğu 24/733 sayılı kararda belirtilen uygulamaların, 4 Temmuz 2025 seans sonuna kadar geçerli olmasına karar verildi.

Bu kapsamda:

  • Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması,

  • Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması,

  • Kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanması

şeklindeki uygulamalara devam edilecek.

Karar, piyasa istikrarının korunması ve yatırımcı güveninin sürdürülmesi amacıyla alındı.

Tek günde 3,6 milyar TL’lik dev çıkış! Borsada en çok hareketlilik bu hisselerde yaşandıTek günde 3,6 milyar TL’lik dev çıkış! Borsada en çok hareketlilik bu hisselerde yaşandıEkonomi

 

Borsa İstanbul'da VİOP programında değişiklik: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacakBorsa İstanbul'da VİOP programında değişiklik: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacakBorsa Haberleri

 

Ekonomi
Borsada manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı
Borsada manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı
Papara soruşturması: 15 şüpheliye tutuklama talebi
Papara soruşturması: 15 şüpheliye tutuklama talebi
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesine yönelik kararlı duruşumuzu koruyoruz
Dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesine yönelik kararlı duruşumuzu koruyoruz
Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatacak
Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatacak
Hazine, haziranda 6 tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine, haziranda 6 tahvil ihalesi düzenleyecek
Bakan Yumaklı: Bu yıl 1 milyon 300 bin ton civarında çay rekoltesi bekliyoruz
Bakan Yumaklı: Bu yıl 1 milyon 300 bin ton civarında çay rekoltesi bekliyoruz