SON DAKİKA: Dünya genelinde çok sayıda sektör çöktü: Microsoft'tan açıklama

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi. Havalimanları, bankalar, hastaneler ve yayıncı kuruluşlar gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.

Erişim sorunu yaşanan siteleri listeleyen Down Detector’a göre Microsoft’un yanı sıra Visa, Ryan Air, Virgin Media, Sky gibi sitelerde sorun yaşanıyor.

ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı.

Şirket, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide “Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor” dedi.

“Hizmet Bozulması” başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi.

Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı.

Açıklamada, “Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz” denildi.