SON DAKİKA... Microsoft'taki kesinti dünya çapında birçok sektörü vurdu

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi. Havalimanları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.

Erişim sorunu yaşanan siteleri listeleyen Down Detector’a göre Microsoft’un yanı sıra Visa, Ryan Air, Virgin Media, Sky gibi sitelerde sorun yaşanıyor.

Türkiye’de de havacılık ve bankacılık sektörleri aynı sorunu yaşadı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), yaşanan sorunların kaynağının tespiti ve giderilmesi için çalışma başlattı.

Etkilenen sektörlerden biri de hava ulaşımı

Microsoft, bulut hizmetlerinde kesinti yaşadığını açıkladı. Yaşanan kesinti, birçok uçuşun durdurulmasına ve iptal edilmesine neden oldu. Aksamayı ilk olarak ABD merkezli havayolu şirketleri bildirdi. Amerikan hava yolları şirketleri uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Sabah erken saatlerde Türk Hava Yolları (THY) da bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını duyurdu.

Forbes’da yer alan habere göre Windows’da yaşanan sorunlar nedeniyle bankalar, havalimanları gibi birçok hizmet aksadı. Crowdstrike analistlerinin yorumuna göre yazılım kaynaklı problemler yaşanıyor.

Bilgisayarlar mavi ekran verdi, uçuşlar iptal edildi

Sosyal medya görüntülerine göre Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar mavi ekran veriyor.

Yaşanan sorunlardan Türkiye’nin yanı sıra ABD, Hindistan, Japanya ve daha birçok ülkenin etkilendiği belirtildi.

Uluslararası boyutta çok sayıda uçuşun iptal edildiği de gelen bilgiler arasında.



Birçok ülkedeki market kasaları dahi çalışamaz duruma geldi.

Havayolu şirketleri duyurdu

Almanya'da Berlin Havalimanı'nda uçuşlar saat 11:00'e kadar ertelendi.

Frontier Airlines, Allegiant ve SunCountry, operasyonlarının etkilendiğini duyuran havayolu şirketleri oldu. Frontier, ilerleyen saatlerde normal operasyonlara devam etme sürecinde olduğunu duyurdu.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, bakanlığın Frontier'daki uçuş iptalleri ve gecikme sorunlarını takip ettiğini belirterek, kurumun şirketi ve diğer tüm havayollarını yolcuların ihtiyaçlarını karşılama sorumluluklarına tabi tutacağını söyledi.

Frontier daha önce yaptığı açıklamada, Microsoft'ta yaşanan büyük bir teknik kesintinin operasyonlarını geçici olarak etkilediğini söylerken, SunCountry ise şirketin adını vermeden üçüncü taraf bir satıcının rezervasyon ve check-in olanaklarını etkilediğini söyledi.

Nevada merkezli Allegiant, CNN'e yaptığı açıklamada "Microsoft Azure sorunu nedeniyle Allegiant web sitesi şu anda kullanılamıyor" dedi.

Veri takipçisi FlightAware'e göre Frontier, Perşembe günü 147 uçuşu iptal etti ve 212 uçuşu daha erteledi. Veriler, Allegiant uçaklarının yüzde 45'inin, Sun Country'nin ise yüzde 23 uçuşunu ertelediğini gösterdi. Şirketler, etkilenen uçuş sayısıyla ilgili ayrıntı vermedi.

Birçok şirket uygulama ve hizmetleri oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için Microsoft'un bulut hizmeti Azure'u kullanıyor.

Microsoft ayrıca çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini etkileyen bir sorunu araştırdığını da söyledi.

THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama

Türk Hava Yolları da yaşanan arızadan etkilenen şirketler arasında yer aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, “Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığını anlatan Üstün, “Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz” ifadelerini kullandı.

ℹ

Değerli Yolcularımız,



Bilgi sistemlerinde global çapta meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle biletleme, check-in ve rezervasyon işlemlerinde sorunlar yaşanmaktadır.



Ekiplerimiz sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmaktadır.



Güncel gelişmeler için X mecrasındaki… pic.twitter.com/2E3PaQVBDg — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) July 19, 2024

TUVTÜRK: Türkiye genelinde bir problem var

Sistemsel sorun yaşayan TÜVTÜRK'ten de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye genelinde bir problem var. Destek birimimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede araç sahiplerine hizmet vereceğiz" denildi.

Ülke ülke son durum

ABD, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya gibi bir çok ülkede sorunlar yaşandığı bildiriliyor. Sydney ve Berlin havalimanlarında uçuşlar durduruldu. ABD'deki üç büyük havayolu şirketi United, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurdu.

İngiltere'de haber kanalı yayın yapamadı, havalimanında manuel sisteme geçildi

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News Cuma günü yayın yapamadı. Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, “Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz” dedi.

İngiltere'deki Edinburgh Havalimanı'nda otomatik biniş kartı tarayıcıları devre dışı kaldı. Biniş kartları manuel olarak kontrol ediliyor.

ABD'de uçuşları etkiledi

Sistem arızası, Los Angeles dahil ABD'deki bazı havalimanlarında aksaklıklara yol açıyor.

Avustralya'da havayolu, bankacılık ve medya sektöründe sorun yaşanıyor

Avusturalya'nın başkenti Sdney'in havalimanı sözcüsü, "Uçuşlar geliyor ve gidiyor ancak akşam boyunca bazı gecikmeler olabilir" dedi.

Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı nedeniyle Avustralya'daki Melbourne Havalimanında check-in işlemleri yapılamıyor.

Avustralya'da bankacılık, telekom ve medya sektöründe de sorun yaşanıyor.

Sistemin çöktüğü havalimanlarından biri de Amsterdam'da

Amsterdam Schiphol Havalimanı sözcüsü, küresel siber kesintiden etkilendiklerini söyledi. Sözcü, kaç uçuşun etkilendiğinin henüz belli olmadığını sözlerine ekledi.

Almanya'da uçuşlarda gecikmeler var

Almanya'da Berlin Brandenburg Havalimanından yapılan açıklamada, teknik sorun nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşandığı aktarıldı.

İspanya'da tüm havalimanlarını vurdu

İspanya'da da tüm havalimanlarının teknik sorundan etkilendiği ifade edildi.

Japonya'da etkilenen şirketler

Japonya'nın Narita Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, JetStar, Jeju Air, Qantas, HK Express ve Spring Japan Havayolu şirketlerinin sistemlerinde sorunlar yaşandığı açıklandı.

Hong Kong Havalimanı, havayollarının manuel check-in prosedürlerine geçtiğini açıkladı.

Hindistan'da havaalanında bazı hizmetler durdu

Hindistan'da ise Delhi Havaalanında bazı hizmetlerin geçici olarak etkilendiği bildirildi.

Hint havayolu şirketi SpiceJet, online hizmetler, rezervasyon ve check-in dahil olmak üzere teknik sorunlar yaşadığını bildirdi.

İngiltere'de sistemler çöktü

İngiltere'nin sağlık rezervasyon sistemı̇ sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkililerine göre şu an "çevrimdışı."

İngiltere'nin Edinburgh havalimanında ise yolcuların otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamadığını, elle kontrol yapıldığı duyuruldu.

Ülkenin en büyük demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR) dört tren hattında olası iptaller konusunda uyarıda bulundu.

Alman Borsası ise ı̇şlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi.

İsviçre Borsası'ndan yapılan açıklamada, altıncı grup sistemlerin normal çalıştığı kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı da şu açıklamayı yaptı:

"Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor."

Crowdstrike şirketi: "Haberdarız"

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır” denildi.

Microsoft'tan açıklama: Hafifletici önlemler aldık

ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı.

Şirket, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide “Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor” dedi.

“Hizmet Bozulması” başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi.

Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı.

Açıklamada, “Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz” denildi.