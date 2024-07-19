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Dünya genelinde sistem çöktü, uçaklar havada kaldı

Küresel çapta yaşanan siber güvenlik platformu CrowdStrike'ın devre dışı kalması ile birlikte uluslararası havayolları şirketlerinde aksamalar meydana geldi. Dünya genelinde oluşan hava trafiği haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk ortaya çıktı.

Haber Merkezi
İHA
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Dünya genelinde sistem çöktü, uçaklar havada kaldı
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Siber güvenlik platformu Crowdstrike güvenlik yazılımının çökmesinden dolayı dünya genelinde internet sistemleri etkilendi.

Türk Hava Yolları ile birlikte United Airlines ve Delta Airlines'ın da aralarında bulunduğu üç ABD havayolu şirketi ve Avrupa'daki birçok şirketin uçuşlarında aksamalar meydana geldi.

Hava trafiği yoğunluğu haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk görüntülendi.

Microsoft işletim sisteminin de direkt olarak hatadan etkilendiği ve bilgisayarda mavi ekran sorunu ile karşılaşıldığı rapor edildi. Ayrıca dünya genlinde bankacılık sektöründe sorunlar olduğu kaydedildi. Öte yandan Türk Hava Yolların internet sitesine erişim sağlanamadığı görüldü.

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