THY’de 20 dakika sistem çöktü
Türk Hava Yolları’nın (THY) biletleme ve rezervasyon yaptığı sistemin network altyapısı 20 dakika boyunca çöktü. Bu nedenle İstanbul Havalimanı’nda işlemler durduruldu. Terminal’de bulunan kontuar, bilet satış ve uçak kapılarında yoğunluk oluştu. Aksaklıkla ilgili THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Yolculardan özür dileriz” dedi.
İstanbul Havalimanı’na bu sabah saat 08:35’te gelen Türk Hava Yolları yolcuları yaşanan problem nedeniyle online bilet satış ve check-in işlemlerinin yapıldığı sistem network altyapısı çöktüğü bilgisi verildi. Bu nedenle yolcular beklemek zorunda kaldı.
Sistemdeki arıza nedeniyle hiçbir işlemin yapılamadığı krizde, arıza yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından giderildi.
Konu ile ilgili açıklama X hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli yolcularımız, Bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz.” dedi.
Değerli yolcularımız,— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 19, 2024
Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli…