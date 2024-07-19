THY’de 20 dakika sistem çöktü

İstanbul Havalimanı’na bu sabah saat 08:35’te gelen Türk Hava Yolları yolcuları yaşanan problem nedeniyle online bilet satış ve check-in işlemlerinin yapıldığı sistem network altyapısı çöktüğü bilgisi verildi. Bu nedenle yolcular beklemek zorunda kaldı.

Sistemdeki arıza nedeniyle hiçbir işlemin yapılamadığı krizde, arıza yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından giderildi.

Konu ile ilgili açıklama X hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli yolcularımız, Bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz.” dedi.