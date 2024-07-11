  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İran'da THY ofisi kapatıldı: İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Takip Et

İran'da THY ofisi kapatıldı: İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Türk Hava Yolları'nın İran'ın başkenti Tahran'daki ofisi, kapatıldı. Gerekçe olarak bazı kadın çalışanların 'başörtü kuralına uymadığı' iddia edildi. Ancak İran İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kapatılma nedeni polisle çalışanlar arasında çıkan tartışma...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'da THY ofisi kapatıldı: İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Takip Et

Türk Hava Yolları'nın (THY) İran’ın başkenti Tahran’daki ofisi geçen pazartesi kadınların başörtüsü takmaması nedeniyle kapatıldı.

Türk Hava Yolları'ndan olayla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, Tahran Savcısı Ali Salehi ise kendisine yöneltilen THY ofisinin mühürlenmesine yönelik mahkeme kararının verilip verilmediğine ilişkin soruya, "Bu olayla ilgili herhangi bir mahkeme kararı çıkarılmadı" şeklinde cevap verdi.

Bakandan açıklama: Mühür kaldırıldı

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, hükümet toplantısı sonrası THY ofisinin kapamasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı. Vahidi, "Bu konu hakkında bilgim yoktu ve olayı basında gördüm. Daha sonra ofisin polis ve çalışanlar arasında çıkan tartışma nedeniyle kapandığı rapor edildi. Bugün de mühür kaldırıldı" diye konuştu.

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut, yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındıSosyal medya fenomeni Gaga Bulut, yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındıGündem
MASAK raporu ortaya çıktı: Eski futbolcu Sneijder, Comanchero örgütünün gizli ortağı mı?MASAK raporu ortaya çıktı: Eski futbolcu Sneijder, Comanchero örgütünün gizli ortağı mı?Gündem