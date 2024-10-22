CHP'den tepki: Ümit Özdağ gibileri anlamakta zorluk çekiyoruz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup konuşmasında çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki gösterdi. Başarır, "Her fırsatı kendilerine fırsata dönüştürüp siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle senin topraklarımızla ilgili endişelerin varsa düne kadar peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin. Ümit Özdağ gibi siyasi yan kesici, kötü niyetli, zamana ve mekana göre değişen, fırıl fırıl dönen ve dönemlik yaşayan siyasetçilerin söylediğinin hiçbir önemi yoktur bizim için. Bizim ne dediğimiz belli” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Meclis'teki grup toplantılarında yeni çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Özdağ, "Öcalan'a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye'nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı, devletin resmi dilini değiştirmeye mi, federal bir Türkiye kurmaya mı, Güneydoğu'da özerk bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan size neyin karşılığında ne veriyor" ifadelerini kullandı.

"Ümit Özdağ gibileri anlamakta zorluk çekiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özdağ’ın sözlerine Meclis'te yaptığı açıklama yanıt verdi. Başarır şunları söyledi:

"Bugün Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra CHP Genel Başkanımız bir çerçeve çizdi. Şunu söyledi: 'Bu ülkenin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Artık askerlerimizin, evlatlarımızın şehit olmasını; şehit cenazelerinin gelmesini biz de istemiyoruz' ve bununla ilgili bir çerçeve çizdi. Devlet Bahçeli birden bir açıklama yaptı. Belli ki belli yerlerden gelen kendisinin de belki inanmadığı düşünceleri açıkladı ama biz şunu söyledik: Eğer barış olacaksa, bu ülkeye huzur gelecekse bunu yapanlar şeffaf olmalı, bunu hukuk zemininde yapmalı, Türkiye'deki her sorunun çözüm yeri TBMM'dir, toplumsal uzlaşı olmalıdır. Biz çözüm sürecinde de bunları söylemiştik ve bunu dinlemediler. Çözüm sürecinin nereye geldiği belli.

Bugün bazı siyasetçiler, her fırsatı kendilerine fırsata dönüştürüp siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle senin topraklarımızla ilgili endişelerin varsa düne kadar peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin. CHP'nin kimseye bir santim toprak ya da devletle ilgili verebileceği hiçbir şey yok. Genel Başkanımız şunu söyledi: 'Biz, neyi vadediyoruz? Bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir toprak vadediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Misak-ı Milli sınırları içerisindeki topraklarında huzur, kardeşlik, barışı vadediyoruz' dedi. Alıp bunu, ne demek istendiğini anlayabilecek kapasitesi olmasına rağmen çevirip bambaşka noktaya getirmesini Ümit Özdağ ve onun gibi tipleri anlamakta güçlük çekiyoruz.

"Bu ülkede barış gelecekse toplumla uzlaşmalıyız"

Eğer bu ülkede barış gelecekse, Kürt sorunu çözülecekse, terör bitecekse, kardeşlik gelecekse toplumla uzlaşmalıyız. Genel Başkanı'mız şehit ve gazilerimizin, toplumun tüm kesimlerinin uzlaşısının alınması gerektiğini söyledi bugün. Yapmış olduğu konuşmasında açık ve net bir şekilde bir kez daha söylüyorum; çözüm yerinin burası, TBMM olduğunu söyledi. Ümit Özdağ gibi siyasi yan kesici, kötü niyetli, zamana ve mekana göre değişen, fırıl fırıl dönen ve dönemlik yaşayan siyasetçilerin söylediğinin hiçbir önemi yoktur bizim için. Bizim ne dediğimiz belli. Umarım bu düşüncelerimizi alırlar, gelirler Meclis'te grubu olan olmayan bütün partilerle tartışıp hukuk ortaya koyarlar ve topluma bunu anlatırız, hiçbir sıkıntı olmaz. Eğer yapmazlarsa geçmişte yaşananlar gibi olur. Bir konuyu gündeme getiren siyasetçinin de ciddiyeti olmalı. Recep Tayyip Erdoğan çıkmalı, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve bunlarla ilgili kendisinin konumunu belirtmeli. Küçük ortağı genelde kendisini ortaya sürüyor. Bahçeli'nin açıklamasından yola çıkıyoruz ama biz CHP olarak düşüncelerimizi 86 milyonla paylaştık."