Makedonya'daki Türk köyünde ilginç anlar! Camiden yapılan terörist Gülen anonsu viral oldu

Makedonya'da bir Türk köyünde bir kişinin, “Fetullah Gülen gebermiştir. Amerika'daki cenaze merasimine katılmak isteyenler, Fetullah Gülen'in Gostivar'daki köpekleriyle irtibata geçebilir” ifadeleriyle yaptığı anons viral oldu.

Türk köyünde caminden anons yapıldı

Makedonya'da bir Türk köyünde camiden yapılan terörist başı Gülen anonsu gündem oldu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü örgütün internet sitesinden dün sabah saatlerinde açıklanmıştı.

Camiden yapılan anons sosyal medyaya düştü

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından Makedonya'da bir Türk köyünde bir vatandaş, camiden yaptığı anonsla sosyal medyaya düştü. Gostivar kentindeki bir camiden anons yapan kişi, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kurtulmuştur” sözleriyle duyurdu.

Anonsunda “Amerika'daki cenaze merasimine katılmak isteyenler, Fetullah Gülen'in Gostivar'daki köpekleriyle irtibata geçebilir” ifadelerini kullanan kişi sosyal medyada viral oldu.