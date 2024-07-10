Zamlı maaşlara THY'den açıklama geldi

Türk Hava Yolları'nın yönetim kadrosu maaşlarına yüzde 30 oranında zam yaptığı iddialarıyla zamlı maaşlar şeklinde sosyal medyada yayılan haberlere THY'den açıklama geldi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını kaydederek, bunları markanın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir olarak niteledi.

Yahya Üstün X hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." dedi.

Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir.



Yönetim kadromuz için herhangi… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 10, 2024

Zamlı maaşlar olarak sosyal medyada yayılan iddialarda genel müdür maaşı 1 millyon 820 bin TL, müdür maaşları da 455 bin lira olarak görülmüştü.