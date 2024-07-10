THY’nin Torino seferleri başladı

Türk Hava Yolları (THY), Torino ile İtalya’daki uçuş noktasını 9’a çıkardı. THY’nin ilk seferi İGA İstanbul Havalimanı’ndan bugün saat 12:00’da gerçekleştirildi.

101 yolcusuyla kalkış yapan TK-1311 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçakla yapılan İlk uçuşa THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, basın mensupları ve yolcular katıldı.

9 noktaya uçuyor

İtalya’da halen Bari, Bergama, Bolonya, Milano, Roma, Katanya, Napoli ve Venedik’e halen sefer düzenleyen THY’nin ülkedeki uçuş noktası sayısı Torino seferlerinin başlamasıyla birlikte 9’a ulaştı. Çarşamba perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 kez yapılacak Torino seferleri Ağustos ayı ile birlikte 4’e çıkarılması planlanıyor. Torino’ya tek yön uçuş bilet fiyatı 6 bin 900 liradan başlıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Torino'yu dünyanın 349’uncu ve İtalya'nın dokuzuncu noktası olarak, geniş uçuş ağımıza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu hat ile İtalya ile bağlarımızı güçlendirecek ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize İtalya'nın tarihi başkenti olan Torino’yu Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla deneyimleme fırsatı sunacağız. Bu hattın bayrak taşıyıcımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.