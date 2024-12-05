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SON DAKİKA... Suriye Ordusu, Hama'da kontrolü kaybetti

Son dakika haberi... Suriye'nin Hama ilindeki çatışmalarda rejim karşıtı gruplar kent merkezinin iç kesimlerine ulaşırken, Suriye Ordusu Hama'da kontrolü kaybettiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Suriye Ordusu, Hama'da kontrolü kaybetti
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Suriye'nin Hama ilindeki Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi.

Kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçiren rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine girerek burada kontrolü sağladı.

Bu arada Suriye rejimi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, rejim karşıtı grupların şehre girmesi üzerine ordunun şehrin dışına çekilerek yeniden mevzilendiği belirtildi.

HTŞ komutanı Hasan Abdul Ghany, “Hama merkez hapishanesindeki mahkumlar serbest bırakıldı” dedi.

 

 

 

 

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