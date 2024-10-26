Son dakika... Tahran'da peş peşe patlamalar. İsrail, İran’a saldırıyor

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a hava saldırısı gerçekleştiridğini duyurdu. Gece saatlerinde ülkede çok sayıda patlama yaşanıyor…

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Bir kaç dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğruladı.

Haberde, "patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı" aktarıldı.

ABD medyasının aktardığına göre, İsrail bu ayın başlarında Tahran’dan gelen bir saldırının ardından İran’a karşı misilleme saldırıları başlattı. İran devlet medyası, Cumartesi sabahı yerel saatle Tahran’da birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

İki üst düzey Arap yetkili NBC News'e verdiği demeçte, ilk saldırının Tahran yakınındaki bir kışlayı veya ofisi ve bir silah deposunu hedef aldığını söyledi.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki kampanyalarını yoğunlaştırmasıyla gerçekleşti.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas ve İsrail'i ateşkes konusunda anlaşmaya ve bölge çapında bir savaş korkusunu arttıran gerilimi yatıştırmaya çalıştığı İsrail ve Suudi Arabistan gezisini tamamladı.

NBC News'e konuşan iki üst düzey Arap yetkili Tahran'a yönelik ilk saldırıda bir kışla ya da ofis ile bir silah deposunun hedef alındığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, “İran'daki rejimden” gelen saldırılara karşılık olarak İran'daki askeri hedefleri vurduğunu söyledi.