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ABD'den İsrail’in İran saldırısına yorum: 'Meşru müdafaa kapsamında ve askeri hedeflere yönelik'

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Meşru müdafaa kapsamında İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini anlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
İHA
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ABD'den İsrail’in İran saldırısına yorum: 'Meşru müdafaa kapsamında ve askeri hedeflere yönelik'
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İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarına ABD hükümetinden yorum geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İsrail'in, İran'ın 1 Ekim'de yaptığı balistik füze saldırısına karşılık olarak ve meşru müdafaa kapsamında İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini anlıyoruz" dedi.

ABD hükümetinin İsrail’in son saldırısı hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunu belirtmekten kaçınan Savett, "Operasyonlarıyla ilgili daha fazla bilgi için sizi İsrail hükümetine yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail İran'a saldırdığını duyurmuştu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), “İran rejiminin İsrail’e karşı aylardır devam eden saldırılarına yanıt olarak, İran'daki askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar düzenlendiğini” duyurmuştu.

İran ve bölgedeki vekillerinin İsrail'e 7 cepheden saldırdığı iddia edilen açıklamada, “Dünyadaki diğer egemen ülkeler gibi, İsrail Devleti'nin de yanıt verme hakkı ve görevi vardır. Savunma ve saldırı yeteneklerimiz tamamen harekete geçirilmiştir. İsrail Devleti'ni ve İsrail halkını savunmak için gereken her şeyi yapacağız” ifadeleri kullanılmıştı.

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