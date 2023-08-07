Taliban, 216 yardım kuruluşunun faaliyetini durdurdu

Taliban, son bir yılda 216 ulusal ve uluslararası yardım kuruluşunun Afganistan'daki faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.

Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakan Yardımcısı Abdullatif Nazari, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Nazari, 4'ü uluslararası 212'si de ulusal olmak üzere toplamda 216 yardım kuruluşunun Afganistan'daki faaliyetlerinin durdurulduğunu belirterek, buna söz konusu kurumların faaliyet raporlarını 2 yıl art arda Ekonomi Bakanlığına şeffaf şekilde sunmamalarının neden olduğunu ileri sürdü.

Bu yardım kuruluşlarının ülkedeki usul ve kaidelere riayet etmediğini belirten Nazari, eksikliklerin giderilmesi ve bakanlığın şartlarının yerine getirilmesi halinde yardım kuruluşlarının yeniden faaliyet izni alabileceklerini kaydetti.

Taliban daha önce, Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle İsveç merkezli yardım kuruluşlarının Afganistan'daki faaliyetlerini de durdurmuştu.